Vini Jr. se pronuncia após seu assessor ser alvo de racismo durante amistoso Brasil x Guiné

O jogador da seleção brasileira, Vinicius Junior se pronunciou sobre a agressão racista que seu assessor Felipe Silveira, 27 anos, afirmou ter sofrido no estádio do amistoso do Brasil contra Guiné e cobrou a divulgação das imagens das câmeras de segurança.

“Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança?”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto… https://t.co/41RIJIJiuZ — Vini Jr. (@vinijr) June 17, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A confusão começou após Felipe passar pela catraca da entrada do estádio. Ela afirma que foi abordado por um segurança que o revistou, em procedimento padrão. Porém, neste momento, o funcionário do estádio teria tirado uma banana do bolso e falado: “mãos para cima, essa daqui é minha pistola para você”.

Imediatamente, Felipe e outros três membros da equipe de Vini Jr que estavam com ele se revoltaram e chamaram a polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso segue em apuração. Há câmeras de segurança no local, e o estafe de Vini Jr pede que as imagens gravadas sejam analisadas.