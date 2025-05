Vitória do Brasil sobre a Itália coloca seleção nas quartas de final do mundial

Notícias de Esporte – A Seleção Brasileira de Futebol de Areia deu mais um passo importante rumo ao título mundial neste domingo (4), ao vencer a Itália por 2 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que está sendo disputada em Victoria, nas Ilhas Seychelles. Com essa vitória, o Brasil assumiu a liderança do Grupo D, alcançando seis pontos e garantindo sua classificação antecipada para as quartas de final.

A partida foi equilibrada, mas a experiência e o talento da equipe brasileira prevaleceram. Embora os autores dos gols do Brasil ainda não tenham sido divulgados, os dois tentos conquistados foram fundamentais para assegurar a vitória. A Itália, que ficou com três pontos, lutou até o final, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com a classificação já garantida, a Seleção Brasileira enfrentará Omã na última rodada da fase de grupos, marcada para terça-feira (6), às 12h (horário de Brasília). A equipe brasileira buscará confirmar a liderança do grupo e pode aproveitar para poupar alguns jogadores e testar alternativas para a fase seguinte. Enquanto isso, a Itália segue sua batalha contra El Salvador para garantir sua vaga nas quartas.

Agora, o Brasil aguarda a definição do Grupo C para saber quem será seu adversário nas quartas de final, que pode ser Senegal, Chile ou Espanha. A Seleção Brasileira segue como uma das favoritas ao título, mantendo sua tradição de excelência no futebol de areia e gerando grandes expectativas entre os torcedores para os próximos desafios.