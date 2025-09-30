Wanderlei Silva e Popó são suspensos por 180 dias após briga no Spaten Fight Night

Notícias do Esporte – O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou, nesta terça-feira (30/09), a suspensão de seis pessoas envolvidas na confusão generalizada que tomou conta do ringue durante o Spaten Fight Night, realizado na madrugada do último domingo (28/09).

Entre os punidos estão os protagonistas da luta principal da noite, Wanderlei Silva e Acelino “Popó” Freitas, que receberam suspensão de 180 dias. Além deles, também foram penalizados Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André Amado, integrantes das equipes dos atletas.

O CNB informou que outros envolvidos na briga, que não possuem licença como atletas ou segundos oficiais, não podem ser formalmente suspensos. No entanto, a entidade deve recomendar que essas pessoas fiquem proibidas de entrar em eventos sancionados pelo Conselho, por prazo ainda a ser definido.

A pancadaria no ringue ganhou grande repercussão nas redes sociais e colocou em evidência a rivalidade que marcou o evento. Com a punição, tanto Wanderlei quanto Popó ficam afastados de competições oficiais até o fim de março de 2026.