Whindersson Nunes sofre derrota em luta com My Mate Nate no MF & DAZN Series

Neste sábado (14), o influenciador brasileiro Whindersson Nunes enfrentou My Mate Nate em uma luta de boxe no torneio internacional MF & DAZN Series, realizado em Manchester, na Inglaterra. O evento, que reúne influenciadores e amantes da modalidade, gerou grande repercussão na internet, principalmente devido ao resultado da luta.

Whindersson Nunes foi derrotado na decisão dos juízes por 3 rounds a 1. Apesar de não conseguir sair vitorioso, o brasileiro mostrou garra e determinação durante o combate. Em alguns momentos, chegou a levar perigo para o oponente com cruzados, tornando a luta emocionante para os espectadores.

🇧🇷❌ NÃO DEU PARA O BRASIL! Whindersson Nunes perdeu por pontos para My Mate Nate!pic.twitter.com/SlMaDw1gZl — FutbooBR 🇧🇷 (@FutbooBR) October 14, 2023

Essa foi a segunda derrota consecutiva de Whindersson Nunes no boxe. Ele havia sido derrotado em julho, o que o deixou fora da final do GP de boxe entre celebridades. Apesar dos resultados desfavoráveis, o comediante e influenciador demonstra uma dedicação impressionante ao esporte, buscando sempre superar seus desafios e melhorar seu desempenho.

Após o combate, o nome de Whindersson Nunes rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A internet, conhecida por sua criatividade, não perdeu tempo em criar memes e piadas sobre a luta. As postagens dos internautas são diversas e refletem a diversão e o interesse do público em eventos esportivos envolvendo influenciadores.

Em sua jornada no mundo do boxe, Whindersson Nunes comprova que é possível sair da zona de conforto e buscar novas experiências, mesmo fora de seu campo de atuação original. Sua participação em eventos como o MF & DAZN Series pode inspirar outros influenciadores e amantes do esporte a se aventurarem em novas modalidades e testarem seus limites.

Independentemente dos resultados obtidos até o momento, a participação de Whindersson Nunes no boxe tem sido um ponto de interesse e entretenimento para seu público. O combate contra My Mate Nate certamente ficará marcado na memória dos fãs e dos seguidores do influenciador.

My Mate Nate beat Whindersson Nunes: pic.twitter.com/LStbK7aSwl — Ryan (@CFCRyan__) October 14, 2023

q luta feia do whindersson papo reto — chris (@chrisszn9) October 14, 2023

Segunda derrota do Whindersson que lutou muito mal novamente, assim como na luta passada. Esperava uma evolução dele, visto que ele até foi treinar fora, mas se apresentou ainda pior que na última luta contra um lutador de nível menor que o da última luta. Uma pena. — 🇦🇹Luis Britto☘️ (@luispcbritto) October 14, 2023