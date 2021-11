Wilson Lima entrega Centro Desportivo da Compensa revitalizado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta sexta-feira (12/11), o Centro Desportivo da Compensa (CDC Compensa), completamente revitalizado. O espaço dedicado ao esporte e ao lazer está localizado na rua Belo Horizonte, bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus. Neste ano, esse é o terceiro campo na capital completamente revitalizado pelo Estado e entregue à população.

“É com ações como essa que a gente vai reforçando o nosso compromisso com o esporte, mas acima de tudo o compromisso que a gente tem com o social. Por que aqui são realizados projetos sociais. À medida que as crianças vão participando de atividades como essas, a gente não vai só descobrindo talentos, a gente vai formando cidadãos que serão melhores em casa”, disse o governador.

O planejamento é recuperar 13 campos e arenas em todas as zonas da cidade. A ação do Governo do Amazonas é coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

No CDC foram revitalizados dois campos de futebol, um campo de futevôlei, uma praça, grêmio e via de acesso ao centro. Há 20 anos o local não recebia obras e reparos.

O CDC oferece futebol, modalidades de lutas, zumba, funcional, vôlei e atividades para a terceira idade. O campo recebe as principais competições de futebol da zona oeste da cidade e ainda competições de futevôlei. Também é palco das apresentações do Festival Folclórico do bairro e o Festival da Esperança, que acontece no mês de julho.

“O governo entrando, como tá entrando na comunidade, gera uma tranquilidade pra gente. Além de tá revitalizando todo o espaço, a gente cria, gera mais expectativa de receber mais público. Tem vários garotos que já saíram para fora do estado, para fora do país. Isso para nós é uma satisfação muito grande”, disse o presidente do CDC da Compensa, Júnior Saraiva.

“O CDC da Compensa é uma obra totalmente revitalizada, dois campos de futebol novos, uma praça de ginástica que nós instalamos, então é uma área completamente diferente daquilo que nós encontramos, e com certeza a população, a comunidade aqui vai usufruir desse ambiente de socialização com muita satisfação”, disse o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Estiveram presentes na entrega do espaço os vereadores Alan Campêlo, Capitão Carpê, Sassa da Construção, Márcio Tavares e Rosinaldo Bual e os deputados estaduais João Luís e Abdala Fraxe.

Obras em andamento – O Governo do Amazonas também está revitalizando o Campo do Buracão, na avenida Laguna, bairro do Lírio do Vale, zona oeste. Por lá, 30% do projeto já foi executado.

As obras na Arena Passarinho, avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro da Colônia Terra Nova, zona norte, já avançaram 50%. No Campo da Baixada Fluminense, último a entrar em obras, na avenida Guaranás, Cidade Nova, na zona norte, os trabalhos já foram 10% executados.

Concluídos – Em setembro deste ano, o governador Wilson Lima entregou o Campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. E, no início deste mês, o Estado concluiu a revitalização da Arena do Monte, na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte.