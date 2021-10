Wilson Lima oficializa acordo para trazer projeto social da CBF para o Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, nesta sexta-feira (29/10), um termo de cooperação técnica com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para levar o Projeto Gol do Brasil para alunos do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que está sendo construído da antiga ocupação Monte Horebe, zona norte de Manaus. O Gol do Brasil é uma ação social da CBF voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

A assinatura do termo ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, esteve presente e também assinou o documento que garante a implantação do Gol do Brasil naquele município, o qual será um projeto-piloto. Profissionais da educação serão capacitados pela confederação para atuarem no projeto.

Para Wilson Lima, muito mais que oportunizar o contato com o futebol, o projeto vai permitir aos participantes desenvolvimento de habilidades; e aos profissionais que irão atuar no Gol do Brasil a possibilidade de uma qualificação diferenciada.

“O nosso objetivo enquanto governo é mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, dar oportunidade, principalmente, àquelas pessoas de baixa renda de ter uma expectativa, de ter a possibilidade de um futuro melhor. E através do projeto a gente está dando uma oportunidade aos profissionais da área de educação, de obter uma certificação que nem todo mundo consegue. E isso está acontecendo de forma gratuita”, destacou o governador.

A confederação vai conceder 40 licenças S (Social) da CBF Academy para preparar profissionais que atuarão no projeto. Nesta primeira turma, serão 25 licenças para a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) e 15 licenças para a Prefeitura de Autazes. O objetivo é qualificar os profissionais que desejam atuar no projeto na condição de professor, facilitador, coordenador e/ou estagiário.

A expectativa é que novas turmas de capacitação sejam abertas em breve. Segundo o governador, o Estado trabalha para que os novos Centro de Educação de Tempo Integral a serem entregues sejam, também, espaços para implantação do Gol do Brasil. A chegada do projeto ao Amazonas, segundo o governador, é resultado do esforço do Estado, por meio da Seduc, e da Federação Amazonense de Futebol.

“O nosso objetivo enquanto Federação Amazonense de Futebol, Governo do Estado e CBF é transformar a vida das pessoas de maneira positiva e poder transformar, tornar seres humanos amazônidas de maneira integral, pessoas melhores no futuro que serão: melhores professores, melhores médicos, e por que não melhores jogadores de futebol”, disse a representante da FAF, Luciana Oliveira.

Gol do Brasil – O projeto é norteado pelas dez habilidades de vida preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): autoconhecimento, relação interpessoal, pensamentos crítico e criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, lidar com emoções e estresse e comunicação eficaz. A meta é desenvolver cidadãos preparados para a vida além dos gramados, através do futebol.

“O projeto Gol do Brasil vai tornar várias crianças e adolescentes em futuros potenciais gestores, administradores, dentistas. Ele é um projeto de cunho de resgate social, de incentivo ao esporte e nós não temos dúvida nenhuma que será um projeto que, inicialmente, atenderá 240 crianças, mas que se replicará não só em Manaus, através do Monte Horebe, mas por todos os interiores do estado, como o projeto piloto de Autazes”, disse a secretária da Seduc, Kuka Chaves.

Flamengo – O governador do Amazonas, Wilson Lima, também esteve reunido com o Reinaldo Belotti, CEO do Clube de Regatas do Flamengo, para tratar da implantação de projetos sociais do clube em Manaus e colocar a arena da Amazônia à disposição para receber jogos do Flamengo, obviamente observada a situação epidemiológica, condicionante para realização de eventos.

O Clube de Regatas do Flamengo tem projetos sociais como “Jogaremos Juntos”, “Campo dos Sonhos” e trabalhos comunitários em parceria com a Organização das Nações Unidas e o Governo do Catar.

O prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, também acompanhou o governador na sede da Gávea.