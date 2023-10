Hezbollah mata uma pessoa após disparar míssil em cidade israelense

Guerra no Oriente Médio -Um míssil antitanque foi disparado do Líbano em direção à cidade israelense de Shtula, no norte de Israel, perto da linha de fronteira entre os dois países, de acordo com informações das Forças de Defesa de Israel.

O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque. O exército israelense afirmou que estava retaliando o ataque no norte do país.

De acordo com Maguen David Adom, do serviço nacional de emergência de Israel, uma pessoa faleceu e outras três ficaram feridas.

Zona de segurança

Após o ataque, o exército israelense anunciou a criação de uma área segura de quatro quilômetros ao redor da fronteira entre Israel e o Líbano.

Residentes de cidades próximas a fronteira com o Líbano, no norte do país, receberam a orientação de procurar abrigo em um bunker.

