A Fazenda 14: Após eliminação, Lucas Santos dispara contra participante; “Pavoa de araque”

Após ser o 7º eliminado de ‘A Fazenda’ com 15,39% dos votos, Lucas Santos participou da “Live do Eliminado” onde falou sobre como se sentiu no confinamento e também fez críticas à Deborah Albuquerque, sua principal rival no jogo.

“Não sei descrever como é lá dentro. Você fala o que não quer falar, você se posiciona como não quer se posicionar, você toma atitude que você não quer tomar por pressão do jogo da galera que está lá dentro, de querer defender os seus e esse é o jogo”, comentou o eliminado sobre a primeira experiência em um reality show.

Em seguida, apresentador Lucas Selfie indagou a Lucas se a estratégia de ser muito sincero pode causar problema com a opinião do público. “Eu nunca participei de um reality show na minha vida e eu entrei sem saber das dinâmicas. Eu não sabia que o povo era tão fervoroso a ponto de pegar ranço de uma pessoa por ela estar tendo atitude dentro do jogo, que não condiz com o que ela é aqui fora. Eu não estava mascarado, mas eu defendia os meus e no momento o que eu tinha dentro de mim”, explicou.

O influenciador também foi questionado se, às vezes, não errava na estratégia de desestabilizar o adversário, como Deborah Albuquerque. “Eu sofri muito isso lá dentro, porque muitas falas minhas a Deborah tentava reverter toda a situação, tentava me queimar e me cancelar aqui fora”, contou.

Segundo o ex-peão, os embates com a participante aconteciam porque ela o provocava, mesmo ele tentando evitar as discussões. “Eu debatia com a Deborah porque ela me apunhalava também”, falou.

Selfie perguntou se faltou na estratégia de Lucas conversar com o público, como a Deborah faz, e questionou se ela é um personagem. “Totalmente. O jeito que ela fala e se mostra, você percebe que a pessoa não é assim”, alfinetou.

Thomaz Costa, eliminado de “A Fazenda 14” e com quem Lucas contracenou em “Carrossel”, também não ficou de fora dos comentários do eliminado. “Ele entrou sustentando uma máscara de bom homem, do bonzinho, do bom vizinho, mas ia no outro grupo, fazia uma fofoquinha ali, vinha para o nosso grupo e fazia uma fofoca aqui”, descreveu.

Ruivinha de Marte: representante amazonense

Ao rever o VT do ator ironizando Ruivinha de Marte na delegação dos bichos, após ele vencer a Prova do Fazendeiro, mesmo a influenciadora errando uma resposta no jogo que o prejudicaria na prova, o ex-peão falou que encenou como seria a distribuição de tarefas para ser irônico e debochado.

“Eu ironizei o fato de ela tentar errar de propósito para me prejudicar, mas não deu certo porque eu saí com o chapéu. Eu nunca tentei humilhar, menosprezar, diminuir ou fazer qualquer coisa que a ferisse”, explicou.

Além dessa cena, Lucas comentou o jogo de Ruivinha dentro do programa. “Ela tem uma ideia formada na cabeça dela, mas se esconde muito por trás do grupo B, não sei se por proteção ou para se manter mais tempo no programa. Por exemplo, eu acho que ela nunca vai por uma votação pela casa”, disse.

No quadro “Peão ao Alvo”, patrocinado pela Betano, o primeiro participante a receber os dardos de Lucas foi Kerline. “Falsa, mentirosa e dissimulada”, disse. A segunda escolha do eliminado foi Deborah, a quem ele considera meticulosa e “pavoa de araque”, e o terceiro foi Alex Gallete. “Só ele é forte, bom e sensacional. Falso isso que ele é”, disparou.