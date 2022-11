A Fazenda 14: Deolane Bezerra detona Iran Malfitano e parte pra cima de peoa

Redação AM POST

Sem papas na língua, Deolane Bezerra não escondeu o seu ranço por Iran Malfitano, ex-ator global. Durante conversa com Moranguinho, a advogada detonou o parceiro de Babi.

“O Iran está tão nojento, tão nojento que nem parece aquele cara boa pinta que chegou aqui… Ele está um nojo, um nojo! Você olha pra cara dele e vê o cinismo assim… Sabe com aquela cara de falso? E ele é muito falso moralista”, disparou.

“Escutar a voz da deolane me desperta angústia e ansiedade espero que pague por todo mal que fez, principalmente oq ela fez com a família do Kevin”, disse um internauta nos comentários do vídeo no twitter. “Mulher cuida da tua vida”, disparou outra pessoa.

Além do ator, a advogada também falou recentemente sobre Bárbara Borges. Na última sexta-feira (26), a loira debochou de sua rival.

“Eu que tenho pena de você. Você invalida a leia. Ai que vergonha que você é advogada. E fica falando que não vai dar em nada”, disparou Babi. “Agressão por agressão não dá em nada. São trocas de agressões, ameaças”, se defendeu Deolane.

Além disso, Deolane e Babi protagonizaram uma briga calorosa na casa neste domingo (27), a cena vai ao ar nesta segunda-feira (28).

Durante a dinâmica do “jogo da discórdia” Deolane partiu para cima de Bárbara Borges e as outras peoas tiveram que intervir para que tudo não acabasse em agressão.

“Comédia! Agora quer se ‘amostrar’ (sic). Eu quero ver se você sabe fazer isso lá fora! Sua vaca! Vaca! Quero ver se você fala lá fora!”, disparou a advogada.