A Fazenda 14: Rosiane Pinheiro e Ingrid Ohara batem boca ao vivo; “Asquerosa”

Redação AM POST

A “Live do Eliminado” desta sexta-feira (7) recebeu Rosiane Pinheiro, a terceira eliminada de “A Fazenda 14”, para uma conversa com Lucas Selfie sobre a convivência com os demais peões, após receber apenas 21,28% dos votos do público para permanecer no programa, contra 51,54% de Deborah Albuquerque e 27,27% de Tiago Ramos.

Apesar de ser considerada ‘planta’ dentro do programa, fora da casa, a ex-peoa disparou comentários ácidos sobre os demais participantes, como Deborah Albuquerque, Ingrid Ohara e Vini Buttel. Na entrevista, Selfie mostrou novamente o vídeo em que Vini comenta com Thomaz Costa sobre o corpo da dançarina, e ela fez duras críticas ao peão.

“É um crápula. Um escroto. Ele disse que tem muito estudo, mas para me atacar dessa forma, eu acho que precisa estudar um pouco mais e vestir a carapuça da humildade, botar o pezinho no chão e ver realmente que é errado atacar as pessoas”, alfinetou.

Em seguida, Selfie mostrou a declaração de Ingrid Ohara no ‘Podcast de A Fazenda’, em que a influenciadora falou sobre Rosiane ter insinuado que ela estava se oferecendo para os peões do programa por usar biquini e roupa curta pela casa. Em resposta à ex-peoa, Rose contou que Ingrid a teria incentivado a beijar outros participantes como o Iran Malfitano, Tiago Ramos e Vini Buttel.

“Se ela conhecesse meu histórico familiar, não me atacava. Eu fui abusada dos 6 aos 11 anos, entre outras coisas que aconteceram na minha vida que, com certeza, que sua vida de conto de fadas não conhece”, respondeu.

Em uma atitude inusitada, ao vivo, Selfie telefonou para Ingrid para que Rose e a influenciadora acertassem as contas, porém a estratégia do apresentador não deu certo e as duas iniciaram uma discussão acalorada. “Você é mentirosa, dissimulada, desqualificada e asquerosa, por isso que ela estava se dando tão bem com a Deborah”, atacou a ex-integrante do Gang do Samba.

Ingrid não deixou barato e respondeu as acusações. “Uma coisa é xingar, outra coisa é ser baixa e humilhar outra mulher. Você é mentirosa, porque eu não te ofereci para todos os homens da casa, você mesmo falava que eles a queriam”, rebateu a influenciadora.

Ao relembrar a discussão com Deborah Albuquerque na formação da Roça, a eliminada opinou o porquê de a peoa evitar briga com ela. “Não é porque ela me respeitava, é que eu não traria nenhum tipo de retorno para ela, como a Deolane”, disse.

No ‘Peão ao Alvo’, patrocinado por Betano.com, Rosiane disse que deseja que Vini seja o próximo eliminado. “É um macho escroto, falso, dissimulado, traíra e gordofóbico”, falou ao disparar o dardo contra a foto do peão e voltou a atacar Ingrid Ohara. “Cobra, falsa e safada”, disse.

No terceiro disparo de dardos, a dançarina escolheu Deborah Albuquerque e criticou a peoa. “Tudo de ruim”, falou.