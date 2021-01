Acidente com cantora gospel vira alvo de investigação

O acidente envolvendo a cantora Amanda Wanessa, 33 anos, virou alvo de investigação em Pernambuco. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a colisão na PE 060, zona rural de Rio Formoso, que deixou a religiosa em estado grave.

Na ocasião, o veículo da evangélica colidiu com um caminhão de tijolos. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um dos caminhões foi conduzido pelo policiamento para a delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto o outro teria fugido do local.

Amanda ficou desacordada após a colisão e foi levada para um hospital particular do Recife. Lá, ela passou por três cirurgias e, agora, precisa de doação de sangue de qualquer tipo, segundo a família. No início da tarde, o cunhado dela, Denilson Santos, informou que a cantora “está reagindo bem, está melhorando cada dia mais após cirurgia”. Além dela, estavam no carro a filha Mel, de 6 anos, e o pai, Odilon. Eles já receberam alta. A outra vítima que estava no veículo é a cantora Juciara Pimentel, que também passará por cirurgia.

O inquérito policial para apurar o caso está sob o comando do delegado Thiago Gontijo, da DP de Rio Formoso. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em diligência e que aguarda o resultado dos laudos periciais.

Comoção

O acidente envolvendo Amanda Wanessa gerou uma grande onda de comoção nas redes sociais. Os evangélicos estão pedindo oração pela cantora. Nas últimas publicações no perfil dela, há diversas mensagens de carinho e de recuperação.

