Alcione diz que fará ‘macumba’ para Trump deixar o Brasil em paz; assista

Notícias de Famosos – A cantora Alcione protagonizou um momento inusitado durante sua participação no programa É de Casa, da TV Globo, neste sábado (2), ao comentar a crise entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Em tom descontraído, a artista criticou as recentes medidas adotadas por Donald Trump e afirmou, em rede nacional, que pretende fazer uma “macumbinha” para o presidente norte-americano.

“Quero mandar um recado pro Trump: ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso”, disse Alcione, arrancando risadas dos apresentadores e convidados do programa.

Em referência às tarifas de 50% impostas por Trump a produtos brasileiros, a cantora continuou: “Eu hoje saindo daqui vou fazer uma macumbinha pro Trump. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, macumba. Será que a macumba deles é boa? Vou fazer uma macumbinha pra ele deixar o Brasil em paz.”

A declaração foi feita no mesmo dia em que Trump afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode procurá-lo “quando quiser”, em meio às tensões comerciais entre os dois países. Apesar de sinalizar abertura para diálogo, Trump fez críticas ao governo brasileiro, dizendo que “as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada”.

O episódio também reacendeu nas redes sociais os comentários sobre a admiração de Alcione por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista recente à Breeza, a cantora comentou os rumores sobre um possível crush no magistrado. “Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, declarou.