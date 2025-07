Alexandre Correa é condenado à prisão por agredir Ana Hickmann

Famosos – Nesta semana, a Justiça de São Paulo condenou Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, a quatro meses e 15 dias de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A decisão foi tomada após análise do episódio ocorrido em novembro de 2023, quando Ana registrou boletim de ocorrência por agressão física dentro da residência do casal.

O caso ganhou ampla repercussão nacional e provocou mobilizações nas redes sociais em defesa da apresentadora, que manteve sua rotina profissional e, desde então, passou a falar abertamente sobre o tema da violência contra a mulher.

Justiça também determinou medidas protetivas

Além da sentença de prisão em regime aberto, a juíza responsável pelo caso determinou medidas protetivas de urgência em favor de Ana Hickmann. Entre elas, Alexandre está proibido de manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas, seja pessoalmente, por telefone ou redes sociais.

Também foi ordenado que ele mantenha distância mínima de 200 metros de Ana e de seu local de trabalho. Essas medidas seguem a Lei Maria da Penha e visam garantir a segurança e o bem-estar da vítima após o encerramento da relação conjugal.

Defesa pode recorrer, mas condenação já é um marco

Embora ainda caiba recurso por parte da defesa de Alexandre Correa, a condenação já representa um importante marco na luta contra a impunidade em casos de violência doméstica envolvendo figuras públicas. O empresário sempre negou as acusações, mas a sentença reforça o entendimento do Judiciário quanto à gravidade do episódio.

Ana Hickmann, por sua vez, tem usado sua visibilidade para encorajar outras mulheres a denunciarem situações de abuso, agradecendo o apoio que tem recebido de fãs, colegas e entidades de proteção à mulher.

Repercussão nas redes e apoio à apresentadora

Segundo o Portal Metrópoles, A condenação de Alexandre gerou forte repercussão nas redes sociais. Muitos internautas destacaram a importância de dar credibilidade às vítimas e seguir os trâmites legais com seriedade, especialmente quando há exposição midiática.

Ana Hickmann tem recebido mensagens de apoio e solidariedade de celebridades, profissionais do direito e do público em geral. Sua postura resiliente e a escolha de manter-se ativa profissionalmente foram elogiadas por diversos setores da sociedade.

