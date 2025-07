Alexandre Correa reage à condenação por violência contra Ana Hickmann

Famosos – Um dia após ser condenado pela Justiça por lesão corporal no contexto de violência doméstica contra Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa usou as redes sociais para manifestar sua indignação com a decisão judicial. Ele classificou o veredito como “perturbador” e reafirmou que se considera inocente do episódio ocorrido em novembro de 2023.

A sentença determina quatro meses e 15 dias de detenção em regime aberto, além da imposição de medidas protetivas em favor da apresentadora, com quem Alexandre foi casado por mais de 20 anos.

Alexandre promete recorrer e diz que não agrediu

No vídeo divulgado no Instagram, o empresário se mostrou visivelmente abalado e afirmou que pretende recorrer da condenação. Segundo ele, a decisão é injusta, pois, em suas palavras, “não houve agressão física”.

“Eu jamais levantei a mão para a Ana”, declarou. Alexandre também demonstrou frustração com o andamento do processo, dizendo que não teve a oportunidade de se defender adequadamente e que o julgamento teria sido marcado por distorções de fatos.

Caso gerou repercussão nacional

De acordo com o Portal Leo Dias, a condenação de Alexandre Correa ganhou grande repercussão pública, especialmente por envolver uma figura como Ana Hickmann, conhecida por seu trabalho na televisão e por sua postura firme em defesa dos direitos das mulheres. A apresentadora não comentou diretamente a reação do ex-marido, mas segue amparada por medidas protetivas que impedem o contato entre ambos.

Em contrapartida, diversos internautas criticaram a fala de Alexandre, apontando que sua reação tenta descredibilizar uma decisão da Justiça e minimizar a gravidade do episódio.

Relembre o caso que levou à condenação

O episódio que motivou a denúncia aconteceu em novembro de 2023, na residência do então casal, em Itu (SP). Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência por agressão, relatando ter sofrido violência física após uma discussão. O caso foi enquadrado como lesão corporal leve e processado com base na Lei Maria da Penha.

A juíza responsável pela sentença considerou as provas e os depoimentos para aplicar a pena em regime aberto e garantir à apresentadora medidas de proteção contra novas ameaças ou contatos.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo