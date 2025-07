Alexandre Frota é visto na sede da Record e alimenta especulações sobre “A Fazenda”

Famosos – O ator e vereador de Cotia, Alexandre Frota (PDT), foi visto recentemente nos corredores da Record TV, o que reacendeu especulações sobre sua participação na próxima edição do reality show “A Fazenda”, prevista para estrear em setembro. Fontes do portal Leo Dias relataram que sua presença nas dependências da emissora teria reforçado rumores sobre o convite oficial da produção.

Cenário político agita especulações

Segundo o Portal Leo Dias, Frota enfrenta um processo de cassação de seu mandato na Câmara de Cotia, onde já conseguiu 7 votos favoráveis e precisa apenas de três para sofrer penalização definitiva. A proximidade do desfecho, prevista para as próximas semanas, alimenta a hipótese de que ele esteja se preparando para migrar da política para a TV ainda em 2025 — possivelmente na condição de participante de reality.

Produção de “A Fazenda” monitora candidatos

Segundo fontes ligadas ao reality, a Record está atenta a personalidades polêmicas e com apelo popular para compor o elenco. Frota, com sua mistura de vivência artística e trajetória política recente — incluindo a participação em realities como “Casa dos Artistas” e o revival em Portugal — seria um nome ideal.

Frota e Rodrigo Carelli: reconciliação prévia

Em junho, o ator participou do programa digital “Selfie Service”, onde revelou estar retomando contato com Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”. Frota confidenciou que ambos planejam um jantar para retomar o diálogo, e admitiu desejo de voltar ao reality, sem especificar se na edição nacional ou internacional.

"A gente vai sair para jantar. Acho que é uma exposição com a esposa que não dá. Para mim, não dá mais!" – Disse Alexandre Frota

Perfil de reality e legado na TV

Com carreira iniciada nos anos 1980, Frota ganhou notoriedade em novelas da Globo nos anos 1990 e também pela participação em realities como “Casa dos Artistas” (SBT) e “A Quinta das Celebridades” (Portugal). Em 2025, retornou à Globo com presença marcante no “Domingão com Huck”, o que reacendeu o apelo junto ao público. O que esperar

A decisão sobre a escalação deve ocorrer nas próximas semanas, com possibilidade de sua participação em “A Fazenda 17”. A produção da Record busca nomes que unem histórico de polêmica, experiência em entretenimento e conexão com o público — combinação que favorece a entrada de Frota no elenco.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.