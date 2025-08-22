Amante expõe caso com David Luiz e diz que jogador queria fazer trisal com amiga dela

O zagueiro David Luiz, que já defendeu a Seleção Brasileira e teve passagens recentes por Flamengo e Fortaleza, se tornou alvo de uma polêmica fora dos gramados nesta semana. O jogador foi citado em uma reportagem do portal LeoDias, após a jovem Karol Cavalcante afirmar publicamente ter vivido um relacionamento extraconjugal com o atleta e expor prints de conversas.

Em meio às cobranças da suposta amante sobre a exposição da traição e de um convite para um “trisal”, David Luiz teria respondido com mensagens em que cita sua fé: “Servir ao Senhor é o caminho”.

De acordo com o Portal LeoDias, Karol teria enviado áudios e mensagens em que questionava o atleta sobre o envolvimento e demonstrava receio de que sua amiga, também mencionada na história, pudesse revelar algo. Nas conversas divulgadas, a mulher demonstrava apreensão com a repercussão da situação e dizia temer consequências pessoais e profissionais.

PUBLICIDADE

“Não sei por que você propôs essa ideia, agora tô com essa dor de cabeça no trabalho e com medo dela contar algo aqui. Enquanto tava nós dois, tava tranquilo, mas você teve a ideia que eu chamasse ela para ficar (com) nós dois. Não pode haver mais comentários, porque você sabe que eu moro no interior e nada pode chegar no meu filho; Estou com medo; Fala alguma coisa”, disse Karol em uma das mensagens.

Em resposta, David Luiz teria minimizado as preocupações da amante, alegando que nada poderia ser comprovado. “Preocupada de quê? Estou dentro do hospital; É sua amiga; Não tem nada do que ela falar e fazer; E se fizer só processá-la; Acabou a história; Servir ao Senhor é o caminho; Tô com minha tia entre a vida e a morte”, afirmou o jogador.

PUBLICIDADE

Proposta de trisal confirmada por amiga

Um dos pontos que mais chamaram atenção foi a revelação de que David Luiz teria sugerido um trisal envolvendo Karol e uma amiga dela, Rayna Carvalho.

Em entrevista, Karol detalhou o episódio: “Em um momento, ele chegou a sugerir fazer um trisal com minha amiga, mas eu não quis me envolver nisso”.

PUBLICIDADE

Rayna confirmou a história, ainda que sem citar inicialmente o nome do jogador. “No dia 9 de julho deste ano, a Karol me chamou pessoalmente para conversar e disse que tinha recebido um convite para um trisal. Eu estranhei um pouco. Ela comentou que era com um jogador, mas não revelou o nome porque, segundo ela, ele também não queria ser identificado”, disse.

Defesa oficial do jogador

Diante da repercussão, a assessoria de David Luiz, representada pela empresa ALOB Sports, divulgou uma nota oficial para negar as acusações. Segundo a nota, o jogador teria recebido imagens íntimas enviadas pela mulher mencionada e apenas manteve interações rápidas por mensagens, sem nunca ter se encontrado pessoalmente com ela.

PUBLICIDADE

“Antes de qualquer interação, o jogador recebeu em momentos diferentes imagens íntimas da pessoa mencionada com o intuito de despertar a atenção do atleta. Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes”, informou a assessoria.

A empresa também disse ter solicitado ao Magna Praia Hotel, em Fortaleza, um documento que comprove que o atleta nunca esteve hospedado no local, contradizendo parte da narrativa apresentada por Karol.

Enquanto isso, o caso segue gerando repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores, críticos e admiradores do atleta.

Seja qual for o desfecho, o episódio coloca David Luiz, conhecido pela postura religiosa e pela carreira consolidada no futebol, no centro de mais uma polêmica fora das quatro linhas.