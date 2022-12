Ana Santana desponta como a preferida do público para vencer o programa A Bordo – O Reality 2022

Redação AM POST

A modelo amazonense Ane Santana, natural de Manacapuru, é finalista do do A Bordo – O Reality 2022 e desponta como a preferida do público para vencer o programa e se tornar rainha da edição na noite desta quinta-feira (22).

Em sua trajetória no reality, Ane Santana ganhou duas vezes a prova da rainha, garantindo liderança, e chegou à final sem ir para nenhum boia. Dona de um sorriso encantador, a modelo tem ganhado força nas redes sociais e conta principalmente com a ajuda de seu fã clube que tem feito vários mutirões.

“Merecedora de tá na final e será a rainha”, disse uma seguidora da musa. “QUE MULHER! Parabéns pela desenvoltura no reality, fazia tempo que não víamos uma mulher tão bem educada e cheia de classe nesse programa”, destacou outra.

O ‘A Bordo’ é um reality show apresentado pela TV A Crítica. Com apresentação de Nayandra Amorim, o programa vai ao ar de segunda a sábado às 20h30. Ane disputa a final com as modelos Mariana Barroso e Carla Freitas.