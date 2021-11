André Marinho pede demissão da Jovem Pan após discussão com Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (04), o humorista André Marinho, que, na semana passada, protagonizou uma discussão acalorada com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na estreia da Jovem Pan News, canal de televisão da rádio Jovem Pan, pediu demissão do veículo após o ocorrido.

Em um vídeo gravado nas redes, Marinho diz que é muito grato ao programa “Pânico” e ao apresentador Emílio Surita. Ele começou como um estudante que aos poucos foi respeitado como humorista, mas diz que junto com isso vieram as “dores do crescimento”.

Questionado pelo jornal O GLOBO se a demissão possui relação com a briga, Marinho desconversou e disse apenas que vai “buscar novos ares” e que foi “uma decisão de carreira” para seguir em novos projetos. Apesar de seu desligamento, o apresentador do “Pânico”, Emílio Surita, disse no programa desta quinta que as portas do canal continuam abertas para o humorista.

Filho do empresário Paulo Marinho, que foi aliado do presidente Bolsonaro na campanha eleitoral, o humorista perguntou a Bolsonaro durante entrevista na rádio “Jovem Pan” se “rachadores” do Rio de Janeiro deveriam ir para cadeia, referindo-se ao senador Flávio Bolsonaro. Marinho falou de partidos como o PT e não mencionou o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), investigado pela mesma prática.

Visivelmente irritado, Jair Bolsonaro disse que só “respondia por seus atos” e ainda comentou sobre o pai do humorista. “Você sabe que eu sou presidente da República e respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar provocação tua. E você recolha-se ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Se não encerro a entrevista agora. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo ou acaba a entrevista aqui”, disparou.

“O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo”, continuou o mandatário.