Angela Ro Ro enfrentou crise financeira mas deixa patrimônio surpreendente

Nos últimos meses, ela enfrentava graves problemas de saúde.

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 18:45

Notícias de Famosos – A cantora e compositora Ângela Ro Ro, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, faleceu na manhã desta segunda-feira (8), aos 75 anos, em decorrência de uma infecção bacteriana durante internação no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro.

Nos últimos meses, ela enfrentava graves problemas de saúde, incluindo uma infecção pulmonar e complicações renais, que culminaram em internação prolongada e procedimentos como traqueostomia e intubação. Recentemente, emocionada com sua situação, Ângela publicou um apelo nas redes sociais — mencionou dificuldades financeiras e, sem perspectiva de retorno ao trabalho, recorreu à solidariedade dos fãs com uma chave Pix para doações.

Apesar dessa fase de instabilidade, um relatório da Folha Econômica revelou que a artista deixou um patrimônio estimado entre R$ 20 e 30 milhões. O montante chamativo inclui imóveis, investimentos financeiros, receitas oriundas de sua empresa e direitos autorais das composições. Essa disparidade entre a exposição pública de vulnerabilidade e uma fortuna considerável destacou a complexidade da trajetória pessoal e profissional de Angela Ro Ro.

Este contraste ressalta a força de seu legado: uma artista que, mesmo em momentos difíceis, permaneceu fiel a si mesma, com autenticidade, sensibilidade e um talento inegável que jamais seria apagado. Documentários sobre sua vida e trajetória artística continuam em produção, celebrando sua contribuição singular para a MPB.

