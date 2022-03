Anitta bate recorde e chega ao 1º lugar no Spotify Global com a música ‘Envolver’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A cantora Anitta fez história mais uma vez e alcançou nesta sexta-feira (25) a incrível marca de 1º lugar do Spotify Global, ou seja, o topo dentre as músicas mais escutadas em todo o mundo na plataforma de música.

“Envolver” é a primeira música de um artista brasileiro a alcançar o primeiro lugar entre as mais ouvidas do Spotify no mundo.

Reggaeton cantado em espanhol, a música de Anitta, viralizou nas redes sociais, longe dos holofotes e sem investimento tradicional, após internautas criarem um desafio com a coreografia da canção, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

“Envolver” somou 6,391 milhões de reproduções no Spotify por usuários da plataforma em todo o mundo. A canção superou “Heat Waves”, da banda britânica Glass Animals, que ontem estava na primeira posição e caiu para a terceira, acumulou 4,497 milhões de execuções. “Plan A”, de Paulo Londra, assumiu a segunda posição, com 5,832 milhões de reproduções.

Anitta celebrou a conquista no Twitter. “Número 1 do mundo. Eu realmente não sei o que dizer. A primeira mulher latina, cantora solo, a ser número 1 no mundo. A única brasileira na história do meu país a ter uma música top 5 do mundo. Ai meu Deus”, escreveu.