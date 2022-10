Anitta coloca à venda mansão com ‘quarto do sexo’; veja valor

Redação AM POST

Anitta está vendendo a sua mansão luxuosa, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o site Extra, o imóvel tem 620 m² distribuídos em vários ambientes e foi avaliado entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões.

A casa tem quatro suítes, sala de jantar, de estar, sauna, closet, além do “quarto do sexo”, com diversos apetrechos eróticos. Na área externa, há uma piscina aquecida, churrasqueira, spa particular e um jardim, onde a cantora já deu várias festas com famosos.

Com uma decoração impecável, a casa tem uma parede de cerca de sete metros com imagens de Marilyn Monroe, Rolling Stones, Frida Kahlo, Madonna, e Anitta. O local foi projetado pela designer de interiores Amanda Ambrósio e pela arquiteta Paula Ambrósio.

O comprador ainda terá acesso à àrea comum do condomínio de luxo, onde há salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates e até um octógono de MMA.

O espaço já foi palco para clipes e recebeu festas da artista. A mansão também já hospedou famosos, como a campeã do BBB 21, Juliette Freire, e a cantora Camila Cabello.