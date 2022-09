Anitta detona tratamento do Rock in Rio com artistas nacionais: ‘Não piso neste festival nunca mais’

Redação AM POST

Anitta se manifestou nesta segunda-feira (12) sobre a repercussão do Rock in Rio. Em uma das publicações, feitas em seu perfil no Twitter, a cantora disse que não vai mais participar do festival porque parece que o evento age como se estivesse “fazendo um grande favor” para os artistas que falam português enquanto os estrangeiros são valorizados. A funkeira se apresentou em 2019, no palco Mundo, e em 2018 e 2022, em edições do festival em Lisboa.

“Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor”, disse a poderosa em uma série de publicações no Twitter.

Sem citar nomes, Anitta também disse que o show de Ludmilla, que se apresentou no Palco Sunset ontem (11) no encerramento do festival e reuniu uma multidão, deveria ter acontecido no Palco Mundo, “lugar respectivo ao seu sucesso”. As duas tiveram uma desavença que se tornou pública em 2020.

Em 2017, a organização do festival foi questionada pela a falta de Anitta no line-up. Na época, A produção respondeu que o gênero, o funk, não era um estilo para o festival. Isso mudou em 2018, quando a cantora foi escalada para o Rock in Rio Lisboa daquele ano. Anitta estreou no Rock in Rio no Brasil no ano seguinte, no Palco Mundo.