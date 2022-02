Anitta e ex-ministro Ricardo Salles trocam farpas nas redes sociais: “Burritta”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A cantora Anitta e o ex-ministro do governo Bolsonaro (PL), Ricardo Salles, trocaram farpas nesta quarta-feira (23) após ele criticar artistas convidados por Caetano Veloso para participarem de encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

“Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet”, escreveu Ricardo Salles em seu perfil no Twitter, repercutindo notícia do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ao ver a resposta de Salles, Anitta o rebateu na tarde de hoje: “E a gente por um acaso é político para ficar fazendo o trabalho de vocês? Mas ainda assim a gente dedica nosso tempo a consertar as bostas que vocês fazem e trazer informação pro povo pra ver se não dá a cagada de novo de te eleger deputado nas próximas eleições pra você se safar”, disparou a cantora.

O ex-ministro do Meio Ambiente se filiou ao PL (Partido Liberal), de Valdemar da Costa Neto, seguindo os passos do presidente Jair Bolsonaro, e deve disputar uma vaga a deputado federal. O partido aposta alto no ex-ministro. Segundo a Direção Nacional do PL, a expectativa é de que Salles seja um dos deputados mais votados neste pleito.

*Com informações do UOL