Anitta foi internada hoje (17) com uma intoxicação alimentar em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora ao UOL. Não há previsão de alta.

A cantora agitou a internet no último fim de semana com uma live do seu bloco de carnaval e com as gravações do reality show “Ilhados com Beats”, que estreia hoje nas redes sociais da marca de bebidas patrocinadora.

*Fonte: UOL