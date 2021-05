Anitta faz festa de lançamento de música e deixa mamilo à mostra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Anitta comemorou o lançamento de “Girl From Rio” cercada de amigos com festão em um bar de um luxuoso hotel em Miami, entre eles o DJ Diplo. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o look todo transparente da cantora, que deixou seus seios à mostra.

A festa de “Girl From Rio” foi realizada no Strawberry Moon, um bar à beira da piscina do hotel The Goodtime que é comandado por um de seus melhores amigos, o empresário Dave Grutman, e pelo cantor e produtor musical Pharrell Williams. Os ingressos para o evento custaram a partir de US$ 60, cerca de R$ 330.

Na terça-feira (27/4), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) informou que não será mais necessário o uso de máscaras em pequenas reuniões ao ar livre ou em jantares com amigos e familiares.

No estado da Flórida, onde foi realizada a festa de Anitta, pessoas a partir de 16 anos já estão sendo vacinadas.

Durante coletiva de imprensa na última quinta-feira (29/4), a artista revelou ter recebido, no país norte-americano, as duas doses da vacina contra a Covid-19. “Ai, gente… É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Dá uma tristeza de ver como que está no Brasil”, disse Anitta.

A cantora contou que nos Estados Unidos, após a imunização, a rotina dos moradores está voltando aos poucos. “Se você quer ir a um jogo de basquete, por exemplo, você só mostra que já tomou as duas vacinas há 15 dias e pronto. Eu estou vacinada, praticamente todo mundo que eu conheço está”, revelou.