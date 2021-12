Anitta lança clipe que tem participação da influencer de Manaus Ruivinha de Marte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Anitta e Pedro Sampaio lançaram nesta sexta-feira (10) o clipe da música ‘No Chão Novinha’, gravado em Belém do Pará, com participação da população e a presença de influenciadores de sucesso da região como Ruivinha de Marte, do Amazonas, e a paraense Leona Vingativa.

O videoclipe conta com elementos da cultura de Belém do Pará e mostra momentos no mercado municipal de Belém, como muitas cores, culinária, aparelhagens, sem faltar muita dança e rebolado.

Anitta também aparece com o cabelo ruivo e algumas mechas loiras, a marca de Ruivinha de Marte que tem 5,8 milhões de seguidores.

“O cenário do clipe foi escolhido porque tive a ideia de fazer com aparelhagem, que gosto muito. Em cada clipe gosto de trazer uma coisa cultural”, disse Anitta durante coletiva de imprensa virtual do clipe.