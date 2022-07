Anitta pede para PT não usar imagem dela em campanha de políticos: “Não sou petista”

Redação AM POST

Anitta usou as redes sociais, neste sábado (16/7), para desautorizar o Partido dos Trabalhadores (PT) a usar imagens dela em campanhas políticas da sigla neste ano.

A cantora, que anunciou que irá votar em Lula nas eleições deste ano, destacou que não apoia o partido, mas que irá votar no petista para tirar Jair Bolsonaro (PL) do cargo de presidente da República.

“Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer voldemort nessas eleições”, iniciou.

“Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição. NÃO USEM MEU NOME e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vcs por q quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar a vontade q eu ñ sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o q eu quero a hora q eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados etc, e tirar minhas próprias conclusões”

Anitta ainda deu um aviso aos internautas que podem criticá-la pela decisão. "E pode me xingar a vontade q eu não sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o que eu quero a hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados etc, e tirar minhas próprias conclusões", completou.

vencer voldemort nessas eleições. Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente voldemort na Continua depois da Publicidade — Anitta (@Anitta) July 16, 2022

