Anitta se pronuncia após rumor de que está com HIV; confira

A cantora Anitta, de 29 anos, veio a público na terça-feira, 2, para falar sobre o rumor de que ela seria portadora do vírus HIV. Os boatos surgiram após a cantora ser internada para tratar a endometriose.

Na notícia falsa, que começou a circular na internet, foi feita montagem com fotos dela no hospital com o título: ‘Anitta com HIV. Com Deus não se brinca”. As fotos na verdade são de quando a funkeira se internou para fazer a cirurgia de endometriose.

A Poderosa, no entanto, se mostrou pouco afetada pela informação difundida. “Eu tô nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tão inventando para mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado”, escreveu no Twitter.

Anitta declarou que só vai processar as pessoas quando for algo de extrema relevância. Ela ainda citou o vídeo falso de sexo oral que produziram utilizando seu rosto.

“Só me dei o trabalho de abrir porque queria ver se pelo menos estavam fazendo maneiro… Porque daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá ‘me’ vendo arrasando na performance”, ironizou Anitta.