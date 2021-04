Antonia Fontenelle pede R$ 110 mil de indenização a Batoré após ser chamada de rapariga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um vídeo publicado em janeiro pelo ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré foi alvo de uma ação de Antonia Fontenelle. A youtuber polêmica processou Ivanildo por tê-la chamado de “rapariga”, e pede uma indenização de R$ 110 mil por danos morais, além de retratação pública e exclusão do conteúdo da internet, segundo informações do Notícias da TV.

Tudo aconteceu após Antonia se pronunciar pela agressão sofrida por Henri Castelli em Alagoas. A youtuber questionou a segurança do estado, e afirmou que o local tem o índice de criminalidade como um dos mais altos do país. Batoré não gostou, e disse para a loira “lavar a boca” antes de falar do Nordeste.

“Nesse nosso mundo aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, uma rapariga monta um blog e já sai aí jornalista… Não sei o quê, não sei o quê. Você tem noção de que você é tão pequena pra falar do Nordeste? Você é tão insignificante comparando você com o meu Nordeste? Lava tua boca antes de falar mal do Nordeste. Lá tem as melhores praias do mundo, lá tem o povo mais acolhedor do mundo. E graças a Deus você não está lá. Lava tua boca, que a tua boca deve ter passeado por locais que a rede de esgoto do Nordeste é mais limpa”, disse o humorista.

Ele ainda ameaçou Antonia, dizendo que a segurança dela estaria em jogo caso visitasse o Nordeste. “Agora, Antonia Fontenelle, se eu fosse você eu não iria pra lá. Nenhum turista, nenhuma mulher de turista vai apanhar, mas você já não sei, porque a mulherada de lá tá com muita raiva de você”, finalizou.

A ação contra Ivanildo foi protocolada em 5 de março na Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá (SP), onde ele mora. Ele também falou sobre o relacionamento de Antonia com Marcos Paulo (1951 – 2012). A youtuber havia pedido sigilo no processo, porém teve a solicitação negada pelo uiz Anderson José Borges da Mota, que também não decretou a exclusão do vídeo do humorista.

*Fonte: Isto É