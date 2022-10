Apoiador de Bolsonaro, Neymar posa com bandeira do Brasil no dia da eleição

Redação AM POST

O jogador de futebol Neymar, de 30 anos, postou no Instagram, neste domingo (30) de eleições, duas fotos em que aparece segurando a bandeira do Brasil. “Que seja feita a Tua vontade”, escreveu o atleta na legenda das imagens.

O craque, que mora na França, onde joga pelo PSG, é apoiador de Jair Bolsonaro (PL), cujo lema é “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

No sábado (22), o atleta participou de uma live com Bolsonaro e prometeu festejar seu primeiro gol na Copa do Mundo do Qatar fazendo o símbolo 22, em alusão ao número do candidato à presidência da República.

Neymar recebeu o apoio do ex-BBB Jonas, que comentou “Amém”, e do deputado federal Nikolas Ferreira. “Amém. 22 neles”, disse o político.

“Deus, pátria, família e liberdade! Obrigado por ser assim, nascido assim, com coragem e fé! Nossa família e amigos têm muito orgulho de você”, comentou Neymar pai, que exibe em sua foto de perfil no Instagram uma imagem com os dizeres “sou Neymar pai e voto Bolsonaro 22 no 2º turno”.

Quem também se manifestou a favor de Bolsonaro neste domingo foi o cantor sertanejo Leonardo. O artista postou nos Stories uma foto segurando a bandeira do país.