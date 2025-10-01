A notícia que atravessa o Brasil!

Após 26 anos, Vampeta recria ensaio pelado feito para revista gay

Na postagem feita no Instagram, Vampeta surpreendeu ao anunciar que lançará um novo ensaio adulto.

01/10/2025

01/10/2025 às 14:52

Notícias de famosos O ex-jogador de futebol Vampeta, de 51 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao anunciar que recriou a clássica foto de seu ensaio nu publicado em 1999 pela extinta revista “G Magazine”. A publicação original entrou para a história da imprensa brasileira e marcou a carreira do ex-atleta, que se tornou o primeiro jogador de futebol brasileiro a posar nu para uma revista gay.

Na postagem feita no Instagram, Vampeta surpreendeu ao anunciar que lançará um novo ensaio adulto, previsto para a próxima quinta-feira (2). “Meu segundo ensaio +18. Prepare-se”, escreveu o ex-atleta na legenda, gerando curiosidade entre fãs, colecionadores e seguidores.

Relembre o histórico ensaio de 1999

O primeiro ensaio de Vampeta, divulgado em janeiro de 1999, fez enorme sucesso. À época, ele era jogador do Corinthians e havia acabado de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. A edição se transformou em recordista de vendas da “G Magazine”, tornando-se uma das mais comentadas da década.

Em 2023, o ex-jogador relembrou os bastidores da decisão inusitada em entrevista ao podcast Acompanhadas. Segundo ele, tudo começou de forma descontraída após uma “pelada” em São Paulo. Durante uma confraternização, Vampeta, já sob efeito da bebida, foi desafiado a posar nu.

“O dançarino Alex, da banda Quebradeira, tinha acabado de posar e estava na mesa. Falaram: ‘quero ver algum jogador ter coragem de posar nu’. Eu, já de fogo, ganhava R$ 25 mil no Corinthians. Aí disse para o Levi (dono da revista): ‘eu tenho coragem!’. Já tinha tomado umas oito caipirinhas. Pedi R$ 100 mil (quatro vezes meu salário). Ele me deu um cheque na hora, compensou no dia seguinte e eu tive que cumprir (risos)”, contou.

Mais de 20 anos depois, Vampeta mostra que continua disposto a surpreender. O anúncio de um novo ensaio +18 resgatou a memória de fãs e também dividiu opiniões nas redes sociais.

