Após BBB22, Pedro Scooby fala se tem rivalidade com Arthur Aguiar

O surfista Pedro Scooby foi questionado sobre possível rivalidade com o campeão do BBB22, Arthur Aguiar, após o confinamento e disse eles têm “estilos de vida e gostos diferentes”.

“Não tenho nada contra ele. As pessoas que criam as coisas. Coisas que simplesmente não existem e só porque nós temos estilos de vida e gostos diferentes, o que não acontece com o DG [Douglas Silva] e o PA [Paulo André]. Os dois são meus irmãos, nós estávamos sempre juntos e vamos continuar”, declarou, em bate-papo com a jornalista Fábia Oliveira, do site Em Off.

Muito foi questionado se os dois manteriam uma relação tranquila do lado de fora da casa mais vigiada do país.

Após sair do confinamento, Arthur havia dito que não sabe se vai manter amizade com Douglas Silva e Scooby, seus aliados dentro do programa.

“O DG também, apesar de ter me decepcionado, a gente já conversou e acho que ficou para trás isso, mas não sei se vai ser recíproco. O Pedro também, acho que não vai rolar aqui fora, mas foi um cara que me ensinou bastante coisa, aprendi muito com ele. Foi uma pessoa que me fez abrir os olhos para a importância de viver, de querer viver a vida, de não querer ter razão o tempo todo”, disse o ex-rebelde.