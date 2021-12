Após chamar ‘BBB’ de medíocre, Ícaro Silva rebate críticas de Tiago Leifert

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ícaro Silva resolveu responder o ex-apresentador do programa Tiago Leifert, que escreveu uma longa crítica ao ator que por ter chamado o Big Brother Brasil de ‘entretenimento medíocre’.

“Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, escreveu Ícaro na noite de segunda-feira (20) ao negar a sua participação no reality.

O comentário não agradou Leifert que escreveu um longo recado para Ícaro. “Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo”, disse o apresentador.

Em sua tréplica, Ícaro Silva agradeceu o apoio e afirmou que respeita profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows, já que ele mesmo esteve em três como “Show dos famosos”. Ele ainda disse que, ao criticar a atração, não está falando de quem participa dela.

“A retórica do ódio não é nova nesse país e nos últimos anos a gente tem visto do que a polarização é capaz, por isso não me choca o esgoto que flui da discordância alheia. Eu respeito profundamente a trajetória de quem esteve em reality shows e soube daí se impulsionar na direção dos seus sonhos. Por mais que eu não seja um entusiasta do entretenimento que os realities desse tipo proporcionam, não tenho nem a capacidade moral de questionar quem, pelos próprios motivos, embarca nessa proposta. Eu já participei de 3 reality shows e um deles, o show dos famosos (entretenimento de altíssima qualidade), foi decisivo para a minha carreira”, escreveu.

Em um trecho da carta aberta de Ícaro Silva a Tiago Leifert, ele insinua que o jornalista fez sucesso na TV Globo por ter “um parente no lugar certo” e o “sobrenome correto”, referindo-se a Gilberto Leifert, pai do ex-apresentador do BBB que foi diretor de Relações com o Mercado na Globo entre 1988 e 2018.

A discussão entre os dois trouxe para a briga vários famosos que escolheram lados.