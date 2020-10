Após desistir de ser pastora, Andressa Urach volta a trabalhar como modelo

View this post on Instagram

OLHA ELA! Andressa Urach voltou a trabalhar como modelo e fez um ensaio fotográfico na tarde desta quarta-feira. Andressa garante que não se preocupa com as críticas que receberá, já que o ensaio aconteceu poucos dias depois de se desentender com alguns evangélicos. “Continuo amando Jesus. Preciso trabalhar, sou modelo. Ninguém paga minhas contas, então não me preocupo com os julgamentos”, disse à coluna de Léo Dias. Apesar das mudanças recentes no visual, após alongar o cabelo e pintar novamente de loiro, Urach não pretende fazer fotos de biquíni. “Vou selecionar os trabalhos. À princípio não faria de biquíni não. Estou feliz, acredito que posso amar Jesus, me cuidar, ser vaidosa, tudo com equilíbrio”, afirmou. Sobre o possível convite para participar do BBB, Andressa nega ter recebido. “Sou contratada da Record aqui em Porto Alegre. Tenho um quadro chamado Eu Sobrevivi. Mas você acredita que antes de eu entrar na Fazenda, fui pré-selecionada para o BBB? Tem até um vídeo no YouTube da minha inscrição, eu acho. Mas no fim não entrei… No outro ano, entrei na Fazenda. Boninho não me convidou, não sei de onde tiraram isso”, disse ela. O que vocês acharam? (via: @leodias)

