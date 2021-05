Após lamentar morte de Paulo Gustavo, Ludmilla aglomera 500 pessoas em show e é criticada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Gusttavo Lima e Ludmilla foram alguns dos cantores que se apresentaram na festa blacktie que rolou na madrugada desta sexta (14) para sábado no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Segundo informações, cerca de 500 convidados compareceram ao evento vestindo trajes de gala, entre eles, alguns famosos e personalidades da política. O evento era uma comemoração ao aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira.

A festa tem causado polêmica na web por se tratar de uma aglomeração em plena a pandemia de Covid-19. Nas redes sociais, posts da funkeira Ludmilla, nos quais ela lamentava a morte do humorista Paulo Gustavo na semana passada, vítima da Covid-19, e cobrava atitude do governo diante da pandemia, foram recuperados, e os fãs chamaram a atenção para a contradição entre o discurso e as atitudes da artista.

Sofrendo pela morte do amigo Paulo Gustavo, a atriz Samantha Schmutz resolveu mostrar sua indignação mais uma vez nas redes sociais, e deu nome aos bois.

A atriz compartilhou um post com as fotos de Ludmilla, Mumuzinho e da promoter Carol Sampaio, fazendo posts de homenagem para Paulo Gustavo e escreveu a legenda: “No reino da hipocrisia! Não adianta postar homenagem pro Paulo Gustavo e participar de festa com 500 pessoas”.

O Copacabana Palace também emitiu uma nota afirmando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram respeitados.

“O Copacabana Palace informa que, para realização do evento do dia 14 de maio nas dependências do hotel, foram cumpridas todas as exigências e obrigações legais estabelecidas pelo decreto n° 48.845, publicado em 7 de maio de 2021 no Diário Oficial do Município. O Copa reforça para seus contratantes externos que o comprometimento com as recomendações das autoridades é um pré-requisito para que os eventos aconteçam. Adotamos um protocolo de prevenção e combate à Covid-19 de acordo com as regras vigentes, de modo que a saúde e segurança de hóspedes, funcionários e clientes são nossa maior prioridade.”, diz o comunicado.

O resultado, no entanto, não é aval para uma “aglomeração segura”, uma vez que os testes não detectam o vírus, caso tenha sido contraído em até três dias antes da realização. Além disso, não é possível saber se todos os convidados.

O cantores Alexandre Pires e Mumuzinho também estavam na lista de atrações do evento. Entre os convidados estava Marcelo Tocão, assessor parlamentar de Romário, e a mulher dele.

*Com informações do Extra