Após sair de “A Fazenda”, Kerline dispara: “Eu não aguentava mais”

Redação AM POST

Após ser eliminada da 14ª edição de “A Fazenda” com 23,18% dos votos, Kerline Cardoso abriu o jogo em entrevista com Lucas Silfie, na ‘Cabine de Descompressão’. Ela enfrentou a roça com Bárbara Borges e Moranguinho.

Continua depois da Publicidade

O apresentador perguntou à eliminada o que aconteceu que, ao entrar no jogo parecia ser uma das mais combativas, inclusive podendo ser oposição à Deolane Bezerra, com quem discutiu nos primeiros dias de reality com comentários de “etarismo”, mas ela afirmou ter se enfraquecido. “Eu nunca vivi situações como a que eu vivi nesses dias. Eu nunca vivi o que eu vivi nesses dias todos”, disse.

Ainda sobre a advogada, a ex-peoa a considerou cruel, tirana e manipuladora.

“Ela é uma figura manipuladora, uma mulher que quer te intimidar, te oprimir e ela sabe que tem esse poder, sabe se utilizar desse artifício dentro do jogo, o que é um golpe muito baixo. Ela é baixa de todas as formas possíveis. Ela me machucou muito e eu não sabia mais como reagir. Eu perdi minha essência de humor e não conseguia mais rir de nada”, comentou.

Continua depois da Publicidade

Ao falar sobre Deolane, Kerline não poupou comentários a Pétala Barreiros, parceira da peoa. A eliminada chamou a participante de “papagaio da Deoalane”. “É uma pessoa que faz tudo para aparecer”, comentou.

Para ela, apesar do forte embate no início do programa, a pressão promovida pelo “Grupo A”, liderado por Deolane, a cansou no jogo e, segundo o apresentador, ela perdeu o protagonismo para Bárbara Borges, que também integra o “Grupo B” da eliminada.

Continua depois da Publicidade

“Eu não abandonei o jogo, eu realmente cansei. A Babi conseguia entregar tanto em termos de justificativas, enquanto eu não conseguia formar minha opinião. Eu não arreguei, até porque eu sempre coloquei a Deolane como cruel, tirana e manipuladora. Eu não aguentava mais”, contou.

Selfie questionou a lógica por trás da estratégia de colocar alguém do seu próprio grupo na berlinda, em que Kerline colocou Tati Zaqui na dinâmica do resta um e a funkeira acabou sendo eliminada.

Continua depois da Publicidade

“Eu fui muito leiga no assunto e a Tati estava muito confiante. Eu não sabia que o público eliminava quem se colocava na roça”, explicou.

Sobre o relacionamento com o ex-peão Shayan, expulso após uma briga com Thiago Ramos, a eliminada foi taxativa ao ser perguntada se o casal sobrevive fora do programa. “Não, a gente ficou bem resolvido no final. Eu acho que seremos grandes amigos”, analisou.