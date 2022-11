Após ser eliminada de ‘A Fazenda’, Ruivinha de Marte abre o jogo sobre Deolane: “Me tirou do sério real”

Redação AM POST

A nona ‘Cabine de Descompressão’ recebeu Ruivinha de Marte, a eliminada da semana, para um bate-papo com Lucas Selfie sobre a convivência com os demais peões em “A Fazenda 14”.

A influenciadora recebeu apenas 24,58% dos votos do público no R7.com para permanecer no reality em uma roça na qual enfrentou André Marinho e Bia Miranda, que receberam 35,58% e 39,84%, respectivamente.

Selfie questionou se a eliminada teria incorporado o apelido de ‘planta’ e se acostumado com o personagem. “Planta carnívora, né? Sou uma pessoa muito boazinha, tão boazinha, que tinham pessoas ali que eu odiava e que outro dia eu pensava diferente”, respondeu.

A ‘Cabine’ relembrou os conselhos de Deolane à Ruivinha enquanto as duas estavam na Baia e a ex-peoa comentou a aproximação de alguns participantes.

“Só se aproximaram de mim porque eu ser a única que tirava quem eles queriam e tirei, não tirei. Eu senti que, antes de eu estar na roça, ninguém olhava na minha cara. Foi conveniência”, analisou.

Apesar do momento de “parceria” entre as duas, o programa também lembrou uma discussão entre as peoas, em que a eliminada foi bastante debochada com a rival. “Ela me tirou do sério real. A gente tinha um carinho no início, mas depois nos afastamos. Essa Deolane que vocês estão vendo eu gostava de me aproximar e conversar, mas quando ela começava a gritar com meus amigos, falar palavrão e ameaçar, eu já me afastava”, comentou.

O embate entre Lucas Santos e Ruivinha sobre a resposta errada que ela deu na Prova do Fazendeiro, que uma hora teria 59 minutos, Selfie perguntou teria sido de propósito. “Não foi de propósito. Sabe quando o celular muda de 59 para 0? Então, aí eu falei que era 59 minutos, mas eu fiquei toda sem graça e pensei que todos iam pensar que era de propósito”, explicou.

Ainda sobre a relação com Lucas, Selfie perguntou se a eliminada manteria a parceria com o ator em uma música que seria lançada. “Mandei cancelar”, disparou. A entrevista completa está disponível no canal de “A Fazenda 14” no YouTube e nas redes sociais do reality rural.