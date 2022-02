Apresentador Monark é demitido do Flow Podcast após fala de apologia ao nazismo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O apresentador do Flow Podcast, Monark, foi desligado dos Estúdios Flow, após defender durante o programa de segunda-feira (7), a existência de um partido nazista junto à Justiça Eleitoral brasileira. Os convidados do dia eram os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP).

“Reforçamos nosso comprometimento com a Democracia e Direitos Humanos, portanto, o episódio 545 foi tirado do ar. Comunicamos também a decisão que a partir deste momento, o youtuber Bruno Aiub @Monark, está desligado dos Estúdios Flow”, diz trecho da nota.

PRONUNCIAMENTO OFICIAL pic.twitter.com/p1uru0Z4iw — Flow Podcast (@flowpdc) February 8, 2022

Criado por Monark e por Igor Coelho (Igor 3K), o Flow é um dos podcasts com maior audiência do Brasil e tem 3,6 milhões de inscritos só no YouTube. O podcast já perdeu patrocinadores, e em 2021 Monark foi muito criticado depois de ter questionado no Twitter se “ter opinião racista é crime”.

A assessoria de comunicação do podcast disse que Monark vai deixar também de ser sócio das empresas e “não terá mais nenhum vínculo com os Estúdios Flow”.

Fala sobre nazismo

A declaração do apresentador foi dita durante bate-papo com os deputados ao abordarem o tema liberdade de expressão.

“Eu sou mais louco do que vocês. Eu acho que tinha de ter partido nazista reconhecido pela lei”, disse Monark, que saiu em defesa do “direito” de ser antissemita. A opinião do brasileiro vai contra os princípios básicos da Constituição, como a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Tabata rebateu o comentário e falou que a “liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro”. “O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco”, afirmou a parlamentar.

A conversa viralizou nas redes sociais e os usuários passaram a pressionar os patrocinadores descritos no site do Flow. A patrocinadora Flash Benefícios anunciou que iria solicitar o encerramento formal da relação contratual com o Flow e outras marcas (que não tinham mais associação com o podcast, mas estavam no site) também se manifestaram.

No início da tarde desta terça-feira, 8, Monark publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpa e afirmando que “errou”. O apresentador justificou que estava bêbado durante o programa.

“Fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu defendi minha ideia de uma maneira burra, eu estava bêbado”, disse. Ele também reconheceu que foi “insensível” com a comunidade judaica, mas também pediu compreensão do público.

*Com informações do Exame e G1