Arthur Aguiar é o Anjo da semana no BBB 22; veja quem ganhou o monstro

Redação AM POST

O ator Arthur Aguiar é o Anjo da semana no BBB22 e recebeu o colar pela terceira vez depois de disputar a Prova do Anjo TikTok Game Show. Nela, os participantes respondiam as perguntas referentes aos vídeos exibidos no aplicativo. Claro, teve muita dancinha e comédia, afinal, o TikTok é #ImuneAoTédio.

Depois de ganhar, Arthur escolher o primeiro castigado do Monstro, Eliezer, Vyni pediu para também ganhar o castigo. Ao pensar sobre suas opções, Arthur disse que não tiraria ninguém da xepa e que não daria para Laís que embora seja sua rival, acabou de ir para o Monstro.

Ele então escolheu Eliezer, afirmando que fazia tempo que o brother foi para o castigo. Nesse momento, Vyni pediu: “Ai, me dá também?”.

Arthur, que aparentemente já ia escolher o cearense para o castigo de qualquer forma, colocou também o colar em Vyni.

O castigo do Anjo é de melancia e os brothers terão que ficar segurando a fruta pela casa sem parar até o dia do paredão, no domingo.

