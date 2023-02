Assista: Anitta chama prefeito de Salvador de ‘delícia’ e primeira-dama reage

Redação AM POST*

A cantora Anitta elogiou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), durante o desfile do seu trio no circuito Dodô (Barra-Ondina).

“Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”, disse a artista de forma descontraída, antes de cantar o hit ‘Onda Diferente’.

No Instagram, o prefeito respondeu à brincadeira da cantora e marcou a esposa:

A primeira-dama de Salvador, Rebeca Cardoso, entrou na brincadeira e respondeu: “Estou chegando, hein?!”.

O momento gerou piadas nas redes sociais. “Hoje o prefeito vai dormir na prefeitura ou no parque dos dinossauros”, comentou uma pessoa. “Hoje o prefeito conhece o sofá da sala dele (risos)”, escreveu outra. “Prefeito, por gentileza, mostre o seu amigo, ficamos curiosas”, acrescentou mais uma. Durante bloco de Carnaval que arrastou uma multidão pelas ruas de Salvador, Anitta teve como convidado Oh Polêmico, também conhecido como Poli, e juntos cantaram o hit do artista Deixa Eu Botar Meu Boneco.

Esse é o primeiro Carnaval de Reis no comando da cidade. Na festa em 2020, ele era vice-prefeito, na gestão de ACM Neto (União), seu antecessor e padrinho político. Eleito para administrar a capital baiana em outubro daquele ano, tomou posse em meio à pandemia da covid-19 e tem agora em 2023 a chance de brilhar como o dono da festa.

Antes de Anitta, Reis já tinha recebido uma menção na fala de Ivete Sangalo. Ao abrir o primeiro desfile no Circuito Barra-Ondina, Ivete chamou o prefeito de Salvador de “irmão” e agradeceu a ele pela parceria para o Carnaval. Ivete Sangalo mostrou na sequência ter boas relações com todos os lados, emendando com um agradecimento semelhante ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).