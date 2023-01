Assista: Cara de Sapato se exalta ao chamar atenção de Gabriel no BBB23: ‘vai sair como babaca’

Redação AM POST*

O recado de Marília deixou Gabriel Fop desestabilizado dentro do BBB23. Depois de desmentir as informações para Fred e discutir com Bruna após uma grosseria com Larissa, o modelo acabou se exaltando num bate-papo com o líder da semana, Cara de Sapato, durante a madrugada deste sábado (28).

O desentendimento entre os dois começou quando o lutador procurou Gabriel para repreendê-lo por ter sido grosseiro com a sister Larissa.

Após aconselhar o participante do grupo ‘pipoca’ sobre sua relação com os confinados da casa, Cara de Sapato tentou finalizar o diálogo e disse: “Você está com a cabeça fechada, amanhã a gente troca uma ideia”. Gabriel, por sua vez, retrucou o lutador e afirmou que o brother foi quem o procurou para conversar.

“Então eu estou errado porque eu fui falar contigo agora? Eu estava querendo chamar a sua atenção. Você não está vendo que a gente está querendo chamar sua atenção para o seu bem? Tu está sendo burro, Gabriel”, disse Sapato, com o tom de voz mais elevado.

“Eu estou trocando ideia contigo, e você está debatendo comigo como se eu estivesse contra você. Como se eu tivesse que chamar atenção da Larissa. Você errou, irmão. Você foi pelo caminho errado e está continuando no caminho errado”, acrescentou o líder da semana.

Cara de Sapato ainda tentou se justificar com Gabriel, dizendo que só estava chamando a atenção do brother porque se preocupa com ele.

“Se você não quiser escutar, tudo bem, me desculpa. Só que eu estou chegando aqui porque eu me preocupo com você, porque eu não quero que você saia daqui feito um babaca. Só pensa antes de agir, eu gosto de você”, concluiu.

