Assista: Carlinhos Maia briga com cunhada bolsonarista e faz live aos prantos: “cada um vota em quem quiser”

Redação AM POST

Na noite deste domingo (09), Carlinhos Maia convidou influenciadores para uma dinâmica. Para o quadro o influenciador trouxe dançarinos de Recife, João Pessoa e Natal, para participarem de uma batalha de passinhos. Os convidados tinham direito a bebidas, o que deu início a grande confusão da noite.

Continua depois da Publicidade

A convidada e cunhada de Carlinhos, teve uma reação inesperada. Ela que já havia bebido bastante, estava alterada e teve uma crise de ciúme na frente de todos. Segundo ela, após a apresentação de uma dançarina, o marido, Babal Guimarães, não desgrudou os olhos da mulher durante sua apresentação sensual.

Iniciando assim o clima de tensão no ar. Emily também disser que o marido não a trocaria pois, além de ‘gostosa’, era inteligente, disse também, que se formou pelo ProUni. Para rebater a mulher ainda fez o sinal de L (símbolo do candidato Lula) com a mão. Antes da votação de primeiro turno, Emily apoiou publicamente Bolsonaro e Carlinhos declarou voto em Lula.

Após isso, Carlinhos Maia fez uma live aos prantos para explicar a treta com Emily.

Continua depois da Publicidade

“Cada um vota em quem quiser, é democracia. Cada um faz o que quer, cada um é responsável pelas suas atitudes. Então, não estou vendo nenhuma criança aqui, tudo pai, tudo mãe, não tem ninguém aqui de menor. Então, assim, desculpa, mas dessa vez eu não vou levar o papo, de jeito nenhum, por atitudes impensadas e ficar aí [falando] ‘ele adora criar rivalidade feminina’. Ah, faça-me o favor. Então, assim, gente desculpa. Eu tô há cinco dias aqui, um dia atrás do outro, gravando, trazendo, conversando, entregando positividade pra vocês. Desculpa se não foi isso que chegou. A intenção não é atacar ela, mas eu não aguento mais. Espero, Emily, que você use isso pra parar com essa vitimização. Isso é chato. Eu sempre estive do seu lado, eu sempre fui seu parceiro. Cada um vota em quem quiser”, disse ele.

Transtornado, o influenciador chorou muito e disse que está cansado de sair como vilão.

Continua depois da Publicidade

Já Emily, comentou. “Não quero ninguém atacando ninguém. Independente de internet, de profissional, a gente é amigo, a gente é família, independente de tudo isso aqui. Mesmo não concordando com muitas atitudes dele [Carlinhos] e ele não concordando com atitudes minhas. E tá tudo bem, ninguém precisa concordar com a atitude de ninguém”, afirmou ela.

🚨AGORA: Carlinhos Maia abriu uma live abalado e chorando após Emily Garcia insinuar que ele estava fazendo uma ‘rivalidade feminina’ após o posicionamento político dela a favor de Jair Bolsonaro. Lembrando que Carlinhos é eleitor declarado de Lula. Continua depois da Publicidade pic.twitter.com/x2J6M0xAsQ — CHOQUEI (@choquei) October 10, 2022

*Com informação Aaronturatv