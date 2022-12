Assista: Deolane cogita desistir de A Fazenda 14 e ameaça botar Record TV na justiça caso perca cachê e seja multada

Redação AM POST

A volta de Bárbara Borges para A Fazenda 14 após a Roça falsa mexeu com os ânimos do Grupo A. Na tarde deste sábado (3/12), Deolane Bezerra e Pétala Barreiros falaram em tocar o sino para desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão e deixar o reality show. A advogada também ameaçou processar a Record TV caso seja multada por quebra de contrato.

Continua depois da Publicidade

Logo após a volta de Babi, marcada pela comemoração do Grupo B, Deolane, Pétala e Bia Miranda conversavam na sala da sede. “Vou te falar, eu nunca tive tanta dúvida na minha vida. R$ 1,5 milhão não me compra”, afirmou a advogada. A influencer endossou: “Vamos embora. Vamos, amiga.”

No entanto, Deolane ponderou e afirmou que esperaria até o fim do dia para tocar o sino pois sabe que desistir do programa significa quebra de contrato e dinheiro perdido. Nos acordos que faz com famosos para os realities, a Record TV coloca cláusulas para os desistentes.

Deolane disse que vai esperar até a noite pra tocar o sino. Pétala disse que também quer tocar. #AFazenda pic.twitter.com/gGO7aYwz0f Continua depois da Publicidade — Central Reality (@centralreality) December 3, 2022

Continua depois da Publicidade

De acordo com o site Notícias da TV, Deolane Bezerra e os outros confinados receberam R$ 80 mil para entrar na disputa por R$ 1,5 milhão. O problema é que quem abre mão do jogo perde o que já recebeu e ainda precisa arcar com uma multa equivalente ao valor do acordo: ou seja, os mesmos R$ 80 mil.

Em outro papo com suas aliadas, a advogada afirma que colocaria a emissora na justiça caso fosse multada. “Se eu sair e eles quiserem dinheiro, eu vou pra justiça e eles vão junto”, diz Deolane.

Continua depois da Publicidade