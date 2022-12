Assista: Ex-marido de Jojo Todynho faz vídeo chorando após cantora divulgar denúncia contra ele: “Nunca ameacei”

Redação AM POST

Após Jojo Todynho anunciar que fez um boletim de ocorrência contra o seu ex-marido Lucas Souza neste sábado (10/12), o militar apareceu aos prantos em seus Stories, no Instagram, dando sua versão sobre o episódio. Ela alega que tomou a atitude após as insistentes tentativas de Lucas pedir para reatar o relacionamento e tê-la agredido verbalmente.

“Acabei de sair da DEAM (Delegacia Especial de Atendimento a Mulher), juntamente com a minha advogada, vim abrir um Boletim de Ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas porque ele nas tentativas de pedir para voltar comigo, ontem ele me agrediu verbalmente”, disse influenciadora.

Em meio a uma crise de choro, Lucas disse que realmente houve um embate entre o ex-casal, em que os dois se xingaram. “Eu xinguei ela. Nunca faria nada com a Jojo, não precisa de medida protetiva contra mim eu nunca ia fazer mal a ela”, iniciou.

Jojo Todynho também afirmou que contratou um segurança para acompanhá-la e que se está assustada com as posturas de Lucas Souza: “Eu sempre andei sozinha, sempre fiz as minhas coisas sozinhas, mas hoje não dá mais. Eu, mais do que ninguém, tenho que me resguardar porque é coração que é terra que ninguém pisa. Eu me assusto que eu realmente não conheço a pessoa que eu conhecia. Fico triste pela situação”.

Após outra crise de choro, Lucas tentou explicar o que aconteceu entre os dois: “Ontem eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público, mas eu nunca ameacei, assim como ela me xingou eu xinguei ela (…) Medida protetiva?! Meu deus do céu, cara. Nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em uma mulher, não tem porque ficar andando com segurança e medida protetiva, a pessoa parece que não me conhece há 1 ano”, desabafou.