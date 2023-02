Assista: Filho de Flordelis, apóstolo Humberto tem imagens vazadas em que aparece em momento íntimo com outro homem

Redação AM POST*

O apóstolo Humberto Santos, que se apresenta nas redes sociais como filho adotivo da cantora Flordelis – condenada a mais de 50 anos de prisão após envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo – se envolveu em uma polêmica no meio gospel recentemente. Isso aconteceu após vazarem fotos e vídeos do religioso na cama com outro rapaz.

Nas imagens divulgadas pelo site “O Fuxico Gospel”, é possível ver que o homem identificado como Daniel, chega a beijar o pescoço de Humberto. Os dois aparecem deitados em uma mesma cama. O apóstolo concedeu entrevista exclusiva ao mesmo site, e negou qualquer tipo de envolvimento íntimo com o homem, explicando que as imagens representam somente um momento de amizade.

Humberto também negou que seja homossexual, afirmando que namora uma menina que frequenta sua mesma igreja, mas que prefere não revelar sua identidade, a fim de garantir sua privacidade. O líder religioso explicou que conhece o rapaz do vídeo há cerca de oito meses e detalhou como se deu as imagens polêmicas viralizadas.

O filho adotivo de Flordelis disse que estava junto com amigos após participarem de um culto e que resolveu passar a noite na casa de um desses rapazes por estar cansado e que, em um momento de descontração, tirou a fotografia com o jovem identificado como Daniel.

Após ser questionado pelo entrevistador sobre qual mensagem deixaria para seu público cristão, Humberto se desculpou fazendo uma ressalva de que não cometeu nenhum ato errado. “Queria pedir perdão a todas as pessoas que me acompanham. Não perdão porque fiz algo, ou cometi algo, mas perdão por estar fazendo todos que gostam de mim estar passando por esses ataques e equívocos no qual eu não vou repetir”, declarou.

