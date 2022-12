Assista: Irmãs de Deolane vão à sede de A Fazenda para retirá-la de lá, dizem que vão chamar a polícia e alegar cárcere privado

Redação AM POST

As irmãs de Deolane Bezerra foram para Itapecerica da Serra na noite deste sábado (3/12) tentar tirar a peoa de “A Fazenda 2022” (RecordTV). O pedido de rescisão de contrato aconteceu após a volta de Bárbara Borges na roça falsa.

Elas fizeram lives no Instagram mostrando a movimentação para tentar tirar a advogada do confinamento. “Estamos aqui há uns 10 minutos na porta da Fazenda, viemos tirar a Deolane desse manicômio. Estamos aqui esperando alguém responsável vir”, disse ela no Instagram.

Uma profissional apareceu para conversar com as irmãs Bezerra e afirmou que as reclamações deveriam ser feitas diretamente com a Record e não na sede do programa, localizada em Itapecerica da Serra (SP). “É um caso de emergência, eu exijo uma representante da Record. Eu vou chamar a polícia”, esbravejou Dayane Bezerra.

Em outro momento do vídeo ao vivo, Daniele Bezerra atendeu um telefonema de uma produtora chamada Roberta e ressaltou o desejo de que Deolane seja informada sobre o estado de saúde da mãe, que, segundo as Bezerra, está internada em um hospital de São Paulo. Após o diálogo, a live foi pausada.