Assista: Juliano Cazarré rebate críticas após prêmio Melhores do Ano e declara posicionamento político: ‘não sou de esquerda’

O ator Juliano Cazarré fez um longo desabafo em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (26), após ter sido criticado durante sua participação no prêmio “Melhores do Ano”, do programa “Domingão com Huck”, que aconteceu nesse domingo (25) na TV Globo.

De acordo com o ator, o fato de estar sério não queria dizer que estava mal-humorado. Pelo contrário, estava feliz em ver seus colegas e confraternizar. Mas destacou a questão política abordada pelos seguidores em sua rede social.

“Tinha um vídeo meu dando um abraço no Silvério (o ator Silvério Pereira) e gente dizendo que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista. Tem muita gente que tem uma obsessão politica imbecil e tão grande, que não consegue ver nada além de bolsonarismo e PT”, disse.

Cazarré afirmou ser uma pessoa conservadora e que vive de acordo com a igreja católica. “Eu tenho posicionamento conservador, não acredito numa revolução, no progressismo. Quem me segue sabe disso, tenho valores cristãos. Desde que Bolsonaro assumiu, nunca coloquei uma frase sobre esse governo aqui. Não quer dizer que concorde com p*rra nenhuma, mas eu não sou de esquerda”, continuou.

Ele explicou ainda que o programa foi gravado em uma sexta-feira, e por causa de atrasos, ficou preocupado ao ter que “render’ a babá que estava cuidando de seus filhos. Ele e a mulher, Letícia, são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina, que nasceu com um problema no coração e, desde então, está internada em um hospital de São Paulo.

“Estranho pra mim ter que gravar isso. Mas tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e estava sem entender o porquê. Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa de política. Eu estava sério mesmo, porque não estou vivendo uma situação fácil, nossa filha está na UTI há seis meses. O programa estava marcado para às 15h, mas começou a ser gravado às 17h”, falou.