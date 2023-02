Assista: Mel Maia faz apelo a bandidos após assalto e vive reviravolta

Redação AM POST*

Na madrugada desta terça-feira (14) a atriz Mel Maia e seus familiares, além do namorado, Mc Daniel, foram assaltados. Ela fez denunciou o caso no Instagram dizendo que eles perderam documentos, celulares e até o carro que havia acabado de comprar para o seu pai.

“Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel, os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo”, começou ela.

“Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor! Amanhã a gente vai ver o que faz, se compra celular novo para entrar em contato com todo mundo. Tem uma porrada de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver”, lamentou.

“Só para avisar uma coisa, também: A gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades. A gente está correndo muito atrás. Acabei de comprar para ele e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não tem noção”, concluiu.

#MelMaia contou, na madrugada desta terça (14), que ela, sua família e seu namorado, #MCDaniel, foram vítimas de roubo no Rio de Janeiro. A atriz não detalhou como o crime aconteceu, mas disse que vários pertences deles foram roubados, como celulares e o carro novo do pai.

Horas depois, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz contou que recuperou tanto os celulares quanto o carro que haviam sido roubados durante a madrugada. “Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada”, estava escrito no story.

“A gente conseguiu recuperar o carro, estamos aqui dentro do carro do meu pai. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar os telefones também. Recuperamos hoje pela manhã”, disse ela, no vídeo publicado em suas redes sociais.

“Para as pessoas que realmente se comoveram, perguntaram se eu queria ajuda, que espalharam para os sites de fofoca para ver se chegava na pessoa que roubou, muito obrigada mesmo”, completou, agradecendo às pessoas que ofereceram ajuda e divulgaram o relato da atriz.