Assista: Modelo do clipe de Anitta tem suposto vídeo íntimo vazado e deleta Instagram

Redação AM POST*

O modelo Yuri Meirelles apagou temporariamente o perfil que mantinha no Instagram após o vazamento de uma cena erótica que ele protagoniza com Anitta no novo clipe da cantora. Gravada na última semana, na favela carioca Tijuquinha, a produção ainda não tem data de lançamento confirmada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O rapaz de 26 anos conta que ficou “assustado” com a repercussão do fato e também com o “assédio”, como disse, que passou a receber na internet.

O vídeo viralizou rapidamente, e, em menos de 24 horas, Yuri Meirelles viu seu número de seguidores no Instagram crescer 20 vezes: de 6 mil para 120 mil. Daí em diante, ele passou a receber incontáveis mensagens, com cantadas, nudes, fotos sensuais e etc.

Vídeo de Anitta fazendo sexo oral viraliza na web pic.twitter.com/TKZsyc9QQb CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 26, 2023