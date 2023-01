Assista: No BBB23, Amanda relembra falta de oxigênio em Manaus durante pandemia da Covid-19

Redação AM POST*

Nesta quarta-feira (25), na piscina do BBB 23, a médica intensivista Amanda contou que durante a pandemia trabalhou na linha de frente, relembrou a transferências dos pacientes dos hospitais de Manaus para Curitiba por falta de oxigênio no estado do Amazonas.

Durante o período crítico, o governo do Amazonas realizou a transferência de vários pacientes para unidades de saúde de outros estados.

“Eu lembro que no hospital onde eu trabalho a gente recebeu – quando teve a falta de oxigênio em Manaus – o governo fez um acordo com o hospital e eles fecharam uma ala para isso. Aí vinha os aviões da FAB pegava o pessoal lá de Manaus, chegava em Curitiba, pegava as ambulâncias”, recordou.

“Teve um dia à noite (juro) chegou na madrugada umas 20 ambulâncias, uma seguida da outra do pessoal de Manaus. Aí eu lembro que a gente isolou toda uma área e aí novamente entrou naquela questão: “quem se voluntaria a trabalhar nessa área? Por que assim estava com aquela dúvida se era uma cepa nova, mais resistente, uma cepa mais agressiva”, concluiu.

Ameaça de morte

Em outro relato, a médica contou que chegou a ser ameaçada por um familiar de uma paciente vítima da Covid-19.

“Teve um dia que eu fui ameaçada por uma família. Eles chegaram pra mim e falaram: ‘Se você colocar na sua declaração de óbito que é covid, minha mãe vai acabar num saco preto e eu não vou conseguir velar ela, minha mãe é muito religiosa, eu tinha escolhido toda a roupinha’ e tal…”, começou.

“E daí eu falei: ‘Não posso expor as outras pessoas ao risco. Ela tem covid, é confirmado’. Aí ele olhou pra mim e falou assim… ‘Sabe qual é o meu arrependimento? Se eu tivesse trazido minha arma, eu te matava'”, contou, demonstrando o espanto que sentiu no momento.

Cezar perguntou se Amanda fez boletim de ocorrência da situação, e ela continuou contando: “Eu não conseguia sair da sala, e ele começou a ficar muito bravo, muito bravo. E na hora, passou a psicóloga e eu chamei. Daí a psicóloga entrou, eu peguei e… Saí correndo, fui chamar ajuda”.

“Só que daí nisso ele começou a ter uma crise de ansiedade muito grande, e começou a sentir dor no peito… Uma crise de pânico, né, cada um reage de uma maneira. E aí, depois, ele foi pro pronto-socorro e tal, daí lá o pessoal cuidou da segurança dele”, concluiu.